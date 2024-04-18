О нас

Иран пригрозил ударить по ядерным объектам Израиля

Иран пригрозил ударить по ядерным объектам Израиля Тегеран определил месторасположение "ядерных центров" Израиля и готов их уничтожить в случае ответа на недавнюю иранскую атаку по израильским военным объектам.
В регионе
18 апреля 2024 г. 16:10
Иран пригрозил ударить по ядерным объектам Израиля

Тегеран определил месторасположение "ядерных центров" Израиля и готов их уничтожить в случае ответа на недавнюю иранскую атаку по израильским военным объектам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Ахмад Хакталаб.

"[Месторасположение] ядерных центров сионистского врага (Израиля) определено, и в нашем распоряжении есть необходимая информация обо всех целях, и, так сказать, как ответ на их предполагаемые действия мы готовы запустить мощные ракеты, чтобы уничтожить цели", - приводит слова генерала агентство ISNA.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Iran threatens to hit Israel's nuclear facilities

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02
В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
ФотоВ Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
13 апреля 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi