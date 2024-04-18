Иран пригрозил ударить по ядерным объектам Израиля

Тегеран определил месторасположение "ядерных центров" Израиля и готов их уничтожить в случае ответа на недавнюю иранскую атаку по израильским военным объектам.

Тегеран определил месторасположение "ядерных центров" Израиля и готов их уничтожить в случае ответа на недавнюю иранскую атаку по израильским военным объектам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Ахмад Хакталаб.

"[Месторасположение] ядерных центров сионистского врага (Израиля) определено, и в нашем распоряжении есть необходимая информация обо всех целях, и, так сказать, как ответ на их предполагаемые действия мы готовы запустить мощные ракеты, чтобы уничтожить цели", - приводит слова генерала агентство ISNA.