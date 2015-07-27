​Иран построит две АЭС на юге страны

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Иран намерен построить две атомные электростанции на юге страны.

Как сообщает Report со ссылкой на иранский телеканала Press TV, об этом заявил президент Иранской организации по атомной энергии Али Акбар Салехи.

По его словам, проект строительства электростанций в южной провинции Бушир намерены завершить в течение трех-четырех лет, его стоимость составит около 10 млрд. долларов, около 15 тыс. специалистов-техников будут привлечены к работе.