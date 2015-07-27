 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Иран построит две АЭС на юге страны

    Стоимость проекта составит около 10 млрд. долларов США, около 15 тыс. специалистов-техников будут привлечены к работе

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Иран намерен построить две атомные электростанции на юге страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранский телеканала Press TV, об этом заявил президент Иранской организации по атомной энергии Али Акбар Салехи.

    По его словам, проект строительства электростанций в южной провинции Бушир намерены завершить в течение трех-четырех лет, его стоимость составит около 10 млрд. долларов, около 15 тыс. специалистов-техников будут привлечены к работе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi