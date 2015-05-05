Переговоры представителей Ирана и "шестерки" будут продолжены 12 мая в Вене

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Переговоры представителей Ирана и "шестерки" мировых держав – пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по составлению текста соглашения, проводимые в Нью-Йорке, будут продолжены 12 мая в Вене, сообщает Report со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Переговоры, проводимые с минувшего четверга в Нью-Йорке с участием заместителей министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, Меджида Тахтеванджи и заместителя генерального секретаря Службы внешних операций ЕС Хельги Шмидт, завершатся сегодня. Однако переговоры на уровне технических и юридических экспертов будет продолжаться до 7 мая.

Переговоры по тексту окончательного соглашения будут продолжены во вторник, 12 мая в Вене на уровне замминистров.

Тем временем, Аракчи в заявлении по государственному телевидению заявил еще раз, что санкции должны быть сняты с момента вступления в силу окончательного соглашения.

Планируется, что стороны подпишут текст окончательного соглашения до 30 июня.