​Иран назвал условия соблюдения ядерной сделки

Иран вернется к реализации ядерной сделки, если европейские страны начнут покупать у Тегерана нефть или предоставят ему кредит в размере $15 млрд до конца 2019 года. Как сообщает Report со ссылкой на Fars, об этом замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, в противном случае процесс сокращения обязательств по выполнению Совместно всеобъемлющего плана действий (СВПД) будет продолжен.

Он отметил, что данный кредит станет "предоплатой за нефть".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

По его словам, США в одностороннем порядке не выполняют СВПД и не считают это обязательным, в то время как Россия вместе с остальными участниками данной сделки выполняют ее.