О нас

Иран назначил нового постпреда при ООН

Иран назначил нового постпреда при ООН Занимавший в течение последних трех лет должность постоянного представителя Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи ушел со своего поста.
В регионе
24 июля 2022 г. 18:43
Иран назначил нового постпреда при ООН

Занимавший в течение последних трех лет должность постоянного представителя Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи ушел со своего поста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье телерадиовещательная корпорация IRIB.

Новым постпредом Ирана при ООН станет Саид Иравани, который до этого занимал должность замглавы секретаря Высшего совета национальной безопасности страны, а также возглавлял переговорную группу в ходе встреч с Саудовской Аравией.

Отметим, что в воскресенье президент Ирана Эбрахим Раиси провел встречу с Иравани в преддверии его поездки в Нью-Йорк для вступления в должность.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İran BMT-yə yeni daimi nümayəndə təyin edib

Экслюзивные новости

Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
23 июля 2022 г. 16:18
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi