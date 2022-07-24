Иран назначил нового постпреда при ООН

Занимавший в течение последних трех лет должность постоянного представителя Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи ушел со своего поста.

Занимавший в течение последних трех лет должность постоянного представителя Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи ушел со своего поста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье телерадиовещательная корпорация IRIB.

Новым постпредом Ирана при ООН станет Саид Иравани, который до этого занимал должность замглавы секретаря Высшего совета национальной безопасности страны, а также возглавлял переговорную группу в ходе встреч с Саудовской Аравией.

Отметим, что в воскресенье президент Ирана Эбрахим Раиси провел встречу с Иравани в преддверии его поездки в Нью-Йорк для вступления в должность.