Иран намерен увеличить экспорт нефти после снятия санкций

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Иран намерен в случае отмены западных санкций увеличить экспорт нефти, чтобы занять большую долю рынка. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава иностранного департамента иранской национальной нефтекомпании National Iranian Oil Company (NIOC) Мохсена Гамсари.

При этом, он прогнозирует, что цены на нефть не поднимутся выше 60 долларов за баррель: "Мы не ждем, что цены на нефть поднимутся выше 60 долларов за баррель до 2016 года. Что произойдет после этого, непонятно. Когда санкции будут сняты, наше законное право увеличить экспорт нефти, чтобы иметь большую долю на нефтяном рынке", - заявил Гамсари.

Введенные в 2012 году США и ЕС санкции, призванные заставить Тегеран отказаться от ядерной программы, запрещают импорт, покупку и транспортировку иранских нефтепродуктов.