Иран начал строить заграждения вдоль границы с Пакистаном и Афганистаном

Иранские власти приступили к сооружению заграждений в пяти провинциях, граничащих с Пакистаном и Афганистаном.

Иранские власти приступили к сооружению заграждений в пяти провинциях, граничащих с Пакистаном и Афганистаном.

Как передает Report со ссылкой на Eghtesaad24, об этом заявил бригадный генерал Ахмад Али Гударзи.

По его словам, цель проекта предотвратить контрабанду топлива и товаров, а также противодействовать нелегальной миграции.

Генерал добавил, что финансирование проекта гарантировано, и задача состоит в том, чтобы доставить нужное оборудование на строительные площадки.

Власти Ирана на укрепление границы планируют потратить в общей сложности порядка $3 млрд, отмечают иранские СМИ.