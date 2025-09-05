Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Иран и МАГАТЭ проведут в пятницу переговоры в Вене

    В регионе
    • 05 сентября, 2025
    • 15:40
    Иран и МАГАТЭ проведут в пятницу переговоры в Вене

    Сегодня в Вене состоится очередной раунд переговоров между делегацией Ирана и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил посол Ирана и постоянный представитель при международных организациях в Вене Реза Наджафи.

    Наджафи пояснил, что эти переговоры направлены на продолжение консультаций между Ираном и МАГАТЭ для определения сотрудничества на новых условиях, установленных парламентом Ирана.

    Он добавил, что переговоры определят "новые рамки сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ", проясняя масштаб и характер будущих обязательств.

    На прошлой неделе страны "Евротройки" - Британия, Германия и Франция - направили в СБ ООН запрос о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. В соответствии с резолюцией, Совет должен в течение 30 дней принять решение по этому запросу.

    Iran, IAEA to hold fresh round of talks to define new framework for cooperation: Envoy

