Иран и МАГАТЭ проведут в пятницу переговоры в Вене

Сегодня в Вене состоится очередной раунд переговоров между делегацией Ирана и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил посол Ирана и постоянный представитель при международных организациях в Вене Реза Наджафи.

Наджафи пояснил, что эти переговоры направлены на продолжение консультаций между Ираном и МАГАТЭ для определения сотрудничества на новых условиях, установленных парламентом Ирана.

Он добавил, что переговоры определят "новые рамки сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ", проясняя масштаб и характер будущих обязательств.

На прошлой неделе страны "Евротройки" - Британия, Германия и Франция - направили в СБ ООН запрос о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. В соответствии с резолюцией, Совет должен в течение 30 дней принять решение по этому запросу.