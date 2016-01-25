Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Иран и Египет возобновили торговые отношения, прерванные после введения международных санкций в 2012 году.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Press TV.

По данным канала, с отменой санкций начата отправка в Египет нефтехимической продукции предприятий на месторождении Асалуе.

В этой связи Press TV приводит слова генерального директора Национальной иранской нефтяной компании (НИНК) Рокнеддина Джавади, который незадолго до этого заявил, что "Иран не ставит никаких ограничений на продажу сырой нефти и нефтепродуктов в Египет и любой официальный запрос будет рассмотрен, если он поступит". При этом, Джавади высказал надежду, что расширение торговли нефтью и нефтепродуктами с Египтом поможет улучшить и политические отношения между двумя странами.

"С отменой санкций торговые отношения Ирана и Египта в нефтяной сфере, безусловно, будут расширяться, - высказал уверенность директор НИНК по международным вопросам Мохсен Гамсари. - А сырая нефть будет экспортироваться в Европу транзитом по нефтепроводу SUMED Суэцкий канал-Средиземное море или морским путем через Суэцкий канал".

Дипломатические отношения между Ираном и Египтом были прерваны в 1980 году по инициативе Ирана в ответ на предоставление Каиром убежища бывшему шаху Мохаммаду Резе Пехлеви и проведение мирных переговоров Египта с Израилем.