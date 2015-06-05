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    ​Иран: Двойственная политика США неэффективна в борьбе с ИГИЛ

    Метод бомбежек не является эффективным способ борьбы

    Баку. 05 Июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в двойственной политике в отношении борьбы с исламистской группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), передает Report со ссылкой на «Интерфакс».

    «Американцы не могут утверждать, что в Ираке они борются с ИГИЛ, и в то же время подвергать Сирию нападениям. Такая двойственная политика Соединенных Штатов привела к тому, что в Ираке и Сирии у нас нет успеха», — заявил Зариф.

    Он также отметил, что метод бомбежек не является эффективным способ борьбы.

    Ранее сообщалось, что Иран обвинил США в поставках оружия ИГИЛ.

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