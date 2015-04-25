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    ​Иран будет приглашен на консультации по Сирии

    Консультации по вопросам Сирии пройдут 4 мая в Женеве

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Представитель Ирана может принять участие в консультациях по Сирии в Женеве.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим приглашением выступил специальный посланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура в ходе закрытой встречи в СБ ООН.

    "Иран — это страна-член ООН, важный игрок в регионе. У него есть влияние на происходящее в Сирии. ООН и я сам имеем полное право пригласить всех, в том числе Иран", — отметил де Мистура.

    Консультации по вопросам Сирии пройдут 4 мая в Женеве.

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