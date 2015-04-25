​Иран будет приглашен на консультации по Сирии

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Представитель Ирана может принять участие в консультациях по Сирии в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим приглашением выступил специальный посланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура в ходе закрытой встречи в СБ ООН.

"Иран — это страна-член ООН, важный игрок в регионе. У него есть влияние на происходящее в Сирии. ООН и я сам имеем полное право пригласить всех, в том числе Иран", — отметил де Мистура.

Консультации по вопросам Сирии пройдут 4 мая в Женеве.