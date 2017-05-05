Ираклий Кобахидзе: Вооруженные силы Грузии не будут подчиняться президенту

Тбилиси. 5 мая. REPORT.AZ/ "Не обманывайте себя, Вооруженные силы не подчиняются президенту сегодня, не будут подчиняться и завтра".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на сегодняшних обсуждениях в парламенте заявил председатель парламента Грузии, руководитель Конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, у страны должен быть Верховный главнокомандующий: "В Грузии есть Верховный главнокомандующий сегодня, будет и завтра. Верховным главнокомандующим является президент. Но не дайте кому-либо обмануть себя - Вооруженные силы не подчиняются президенту сегодня, не будут подчиняться и завтра. Вооруженные силы не подчиняются президенту сегодня, и так будет и завтра".