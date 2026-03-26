Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    В регионе
    • 26 марта, 2026
    • 08:58
    Ираклий Кобахидзе: Избрание Патриарха находится исключительно в компетенции Священного Синода

    В Грузии продолжаются обсуждения вокруг процесса избрания Патриарха всея Грузии.

    Как сообщает местное бюро Report, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что этот процесс должен быть полностью независимым и оставаться исключительно в компетенции Священного Синода.

    Выступая в программе Imedi LIVE, премьер подчеркнул, что правительство не вмешивается во внутрицерковные вопросы и намерено придерживаться этого принципа и впредь. По его словам, избрание Патриарха должно определяться исключительно решением членов Синода.

    Ираклий Кобахидзе также добавил, что некоторые политические силы и представители СМИ ведут вокруг этого процесса "антикампанию". Он отметил, что подобные попытки вмешательства являются недопустимыми, и призвал общество не вмешиваться во внутренние дела церкви.

    По мнению премьера, подобный подход может нанести ущерб роли и авторитету Грузинской церкви. Он подчеркнул, что при принятии решений, связанных с избранием Патриарха, во внимание должна приниматься только позиция Священного Синода.

    Отметим, что в Грузии избрание Патриарха считается важным событием в общественно-политической жизни страны, и заявления по этому вопросу вызывают широкий общественный резонанс.

    İrakli Kobaxidze: Patriarx seçimi yalnız Müqəddəs Sinodun səlahiyyətindədir
    Последние новости

