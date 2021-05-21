Инфекционист: Откроются сухопутные границы Грузии

"Предприняты все шаги, чтобы в летний туристический период Грузия был привлекательной и безопасной страной"

“Обсуждается вопрос открытия сухопутных границ Грузии".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе.

Он сказал, что в связи с этим вопросом ожидается принятие положительного решения.

П. Имнадзе отметил, что предприняты все шаги, чтобы в летний туристический период Грузия был привлекательной и безопасной страной.

Соседняя страна планирует в начале лета открыть сухопутные границы.