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Инфекционист: Откроются сухопутные границы Грузии

Инфекционист: Откроются сухопутные границы Грузии "Предприняты все шаги, чтобы в летний туристический период Грузия был привлекательной и безопасной страной"
В регионе
21 мая 2021 г. 15:41
Инфекционист: Откроются сухопутные границы Грузии
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“Обсуждается вопрос открытия сухопутных границ Грузии".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе.

Он сказал, что в связи с этим вопросом ожидается принятие положительного решения.

П. Имнадзе отметил, что предприняты все шаги, чтобы в летний туристический период Грузия был привлекательной и безопасной страной.

Соседняя страна планирует в начале лета открыть сухопутные границы.

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Версия на английском языке Expert: Georgia will open land borders
Версия на азербайджанском языке İnfeksionist: “Gürcüstanın quru sərhədləri açılacaq”

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