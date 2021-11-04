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Инаугурация президента Узбекистана пройдет 6 ноября

Инаугурация президента Узбекистана пройдет 6 ноября Шавкат Мирзиёев, второй раз избранный президентом Узбекистана, вступит в должность 6 ноября, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
В регионе
4 ноября 2021 г. 16:08
Инаугурация президента Узбекистана пройдет 6 ноября

Шавкат Мирзиёев, второй раз избранный президентом Узбекистана, вступит в должность 6 ноября, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие члены верхней и нижней палат парламента и правительства республики, а также представители дипломатического корпуса.

Планируется, что инаугурация пройдет в новом здании Сената (верхней палаты парламента). В прошлый раз - 14 декабря 2016 года - эта церемония проходила в здании Законодательной палаты (нижней палаты парламента).

Ожидается, что на церемонии председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев вручит Мирзиёеву удостоверение президента. После принесения присяги ему также вручат учрежденные в октябре текущего года отличительные знаки президентской власти - нагрудный знак и штандарт.

Очередные президентские выборы, в которых приняли участие по одному представителю от пяти официально зарегистрированных в Узбекистане политических партий прошли 24 октября.

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