Инаугурация президента Узбекистана пройдет 6 ноября

Шавкат Мирзиёев, второй раз избранный президентом Узбекистана, вступит в должность 6 ноября, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Шавкат Мирзиёев, второй раз избранный президентом Узбекистана, вступит в должность 6 ноября, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие члены верхней и нижней палат парламента и правительства республики, а также представители дипломатического корпуса.

Планируется, что инаугурация пройдет в новом здании Сената (верхней палаты парламента). В прошлый раз - 14 декабря 2016 года - эта церемония проходила в здании Законодательной палаты (нижней палаты парламента).

Ожидается, что на церемонии председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев вручит Мирзиёеву удостоверение президента. После принесения присяги ему также вручат учрежденные в октябре текущего года отличительные знаки президентской власти - нагрудный знак и штандарт.

Очередные президентские выборы, в которых приняли участие по одному представителю от пяти официально зарегистрированных в Узбекистане политических партий прошли 24 октября.