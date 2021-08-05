Имена министров правительства Раиси объявят до конца недели

Имена министров правительства нового президента Ирана Ибрагима Раиси будут объявлены 7 или 8 августа.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг вице-спикер Меджлиса Ирана Али Никзад.
"Согласно закону, у президента есть две недели, чтобы представить членов кабинета. Однако это произойдет раньше установленного законом срока, - цитирует его государственное телевидение Ирана. - Мы думаем, что предполагаемые имена министров будут объявлены в субботу или воскресенье".
После объявления кандидатов на министерские посты их должен утвердить Меджлис Ирана.
Напомним, что Раиси победил на выборах 18 июля, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%.