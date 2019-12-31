Ильхам Алиев: Недопустимо, когда фашистскому приспешнику Гарегину Тер-Арутюняну поставили шестиметровый памятник в Ереване

"Мы должны в плане героизации фашизма быть лишены всяческой политкорректности. Вещи должны называть своими именами, независимо от того, кто произносит какие речи, и кто что делает".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому телеканалу "Россия-24".

"И один момент, который я также в Ашгабаде в октябре поднял, потому что в повестке дня был вопрос о подготовке к 75-летию празднования нашей общей Победы. Я сказал, что недопустимо, когда на пространстве СНГ героизируют фашистов, что произошло в Армении, когда фашистскому приспешнику Гарегину Тер-Арутюняну поставили шестиметровый памятник в Ереване. Этот человек, известный под кличкой Нжде, был арестован СМЕРШем, осужден на 25 лет и умер во Владимирской тюрьме. Он не был реабилитирован. И вот такому человеку в Армении ставят шестиметровый памятник, его именем называют улицы, площади. Как это может соотноситься с заявлением армянского руководства, что они также против героизации фашизма. Я об этом открыто сказал, выразил свою позицию и дал шанс премьер-министру Армении, который не был замешан в этом постыдном мероприятии, выразить свою позицию. Но, к сожалению, реакция была совершенно неадекватной. Он в ответ заявил, что Солженицын тоже был в советских лагерях. Я вынужден был снова взять слово и сказать, что это цинизм отождествлять Солженицына и фашистского палача.

Потом через какое-то время на встрече с российскими журналистами, он пошел еще дальше и сказал, что Молотов тоже встречался с Гитлером, ничего в этом такого нет. Но этот тезис вообще комментировать трудно. Поскольку элементарное знание истории должно было подсказать, что Молотов был министром иностранных дел Советского Союза, и одной из его задач была по возможности минимизация рисков начала войны, потому что мы знаем хорошо, что Советский Союз не был готов в 1939-м году, да и в 1941-м году, если был бы готов, не было бы таких потерь. Поэтому вот эти все неадекватные заявления, думаю, требуют очень серьёзного внимания. И здесь вот политкорректность, либо же какие-то политические интересы не должны довлеть над попыткой переписывания истории и героизации фашизма», - сказал Ильхам Алиев.