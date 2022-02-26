Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала о ситуации в Киеве 26 февраля по состоянию на 4:26.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала о ситуации в Киеве 26 февраля по состоянию на 04:26 (06:26 - бакинское время).

Как передает Report, об этом она написала в Facebook.

"ВСУ вытесняют ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) из Киева. Продолжаются бои", - отметила она.

УНИАН сообщал, что ночью 26 февраля в ряде районов Киева раздаются взрывы. На Берестейской оккупанты пытались захватить воинскую часть, но ВСУ дали им отпор. Сейчас неспокойно на правом берегу.