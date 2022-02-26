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Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города

Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала о ситуации в Киеве 26 февраля по состоянию на 4:26.
В регионе
26 февраля 2022 г. 07:41
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала о ситуации в Киеве 26 февраля по состоянию на 04:26 (06:26 - бакинское время).

Как передает Report, об этом она написала в Facebook.

"ВСУ вытесняют ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) из Киева. Продолжаются бои", - отметила она.

УНИАН сообщал, что ночью 26 февраля в ряде районов Киева раздаются взрывы. На Берестейской оккупанты пытались захватить воинскую часть, но ВСУ дали им отпор. Сейчас неспокойно на правом берегу.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna hərbçiləri Rusiyanın diversiya-kəşfiyyat qruplarını Kiyevdən sıxışdırır

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