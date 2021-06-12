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Хулуси Акар: Турция продолжит предпринимать все шаги для поддержки Ливии

Хулуси Акар: Турция продолжит предпринимать все шаги для поддержки Ливии Анкара будет и далее предпринимать все необходимые шаги для поддержки Ливии.
В регионе
12 июня 2021 г. 16:52
Хулуси Акар: Турция продолжит предпринимать все шаги для поддержки Ливии

Анкара будет и далее предпринимать все необходимые шаги для поддержки Ливии.

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе посещения штаба командования турецкого контингента в Триполи.

Турецкий министр прибыл в ливийскую столицу из Сицилии, где накануне провел переговоры с главами оборонных ведомств Великобритании и Италии.

Акар подчеркнул, что Турция в Ливии не является "иностранной военной силой".

"Наша цель – единство, целостность, мир и стабильность в Ливии", - подчеркнул он, отметив, что проблемой современной Ливии являются Халифа Хафтар и его сторонники.

Акар посетил фрегат TCG Gelibolu, где вместе с моряками наблюдал за матчем сборных Турции и Италии на Евро-2020.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Türkiyə hər zaman Liviyanın yanında olacaq"

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