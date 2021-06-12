Хулуси Акар: Турция продолжит предпринимать все шаги для поддержки Ливии

Анкара будет и далее предпринимать все необходимые шаги для поддержки Ливии.
Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе посещения штаба командования турецкого контингента в Триполи.
Турецкий министр прибыл в ливийскую столицу из Сицилии, где накануне провел переговоры с главами оборонных ведомств Великобритании и Италии.
Акар подчеркнул, что Турция в Ливии не является "иностранной военной силой".
"Наша цель – единство, целостность, мир и стабильность в Ливии", - подчеркнул он, отметив, что проблемой современной Ливии являются Халифа Хафтар и его сторонники.
Акар посетил фрегат TCG Gelibolu, где вместе с моряками наблюдал за матчем сборных Турции и Италии на Евро-2020.