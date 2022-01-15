Хулуси Акар сообщил о ликвидации 44 террористов в Сирии

"Любая атака в районе государственной границе Турции сопряжена с многократно более жесткими ответными мерами Анкары. Пусть никто в этом не сомневается!"

В Сирии были ликвидированы 44 террориста в результате операции вооруженных сил Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил министр Национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Операция была начата в ответ на гибель трех турецких военных в приграничной с Сирией провинции Шанлыурфа.

"Любая атака в районе государственной границы Турции сопряжена с многократно более жесткими ответными мерами Анкары. Пусть никто в этом не сомневается!", - заявил Акар.

"В ответ на подлые действия террористов были нанесены сокрушительные удары по их объектам. По состоянию на 15 января нейтрализовано 44 террориста. Кровь наших героев не останется неотмщенной", - сказал министр.

Хулуси Акар в очередной раз призвал стороны (Россию и США) выполнить обязательства в рамках договоренностей с Турцией по Сирии.

"Мы не собираемся сидеть сложа руки в ответ на атаки террористов, спланированные за границами нашей страны. Терпение Турции иссякло", - подчеркнул турецкий министр.