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Хулуси Акар: Мы вносим вклад в мир в Азербайджане, Ливии, Катаре

Хулуси Акар: Мы вносим вклад в мир в Азербайджане, Ливии, Катаре “Мы вносим вклад в мир в Азербайджане, Ливии, Катаре и других местах”.
В регионе
1 сентября 2021 г. 17:10
Хулуси Акар: Мы вносим вклад в мир в Азербайджане, Ливии, Катаре
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“Мы вносим вклад в мир в Азербайджане, Ливии, Катаре и других местах”.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал в Кайсери во время выступления на церемонии приветствия членов экипажа, выполнявшего эвакуационные работы в Афганистане.

"Выполняя эти работы, мы с уважением относимся к суверенитету, правам, границам наших соседей. Наша единственная цель – безопасность нашего народа и страны, мы стараемся ради этого. В рамках двусторонних отношений с миссиями НАТО, ООН, ЕС, ОБСЕ Вооруженные силы Турции вносят вклад в мировой и региональный мир в Азербайджане, Ливии, Катаре, Сомали, Боснии и Герцеговине, Косово и др. Мы поддерживаем справедливую борьбу дружеских и братских стран", - отметил он.

Хулуси Акар выразил признательность сторонам, оказавшим содействие процессу эвакуации: "Выражаю признательность поддерживающему ВС Турции в процессе эвакуации местному персоналу, союзникам по НАТО во главе с США, Великобританией и Германией, обеспечившим выделение самолета и иную поддержку, выражаю признательность Пакистану и Таджикистану за искреннее сотрудничество. Особую благодарность я выражаю нашим героическим братьям - азербайджанским солдатам, с которыми вместе несли службу в Кабуле, министерствам во главе с МИД и МВД за сотрудничество в процессе эвакуации", - сказал министр.

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Версия на английском языке Hulusi Akar: We contribute to peace in Azerbaijan, Libya, Qatar, and other geographies
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Azərbaycanda, Liviyada, Qətərdə və başqa coğrafiyalarda sülhə töhfə veririk”

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