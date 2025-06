Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил иранский народ с победой в конфликте с Израилем.

Как передает Report, об этом говорится в публикации пресс-службы верховного лидера.

Отметим, что 24 июня Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе в войне с Израилем.

14.03

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи планирует сделать первое после окончания конфликта с Израилем и бомбардировок США иранских ядерных объектов заявление.

Как передает Report, об этом говорится на странице Хаменеи в соцсети Х.

"Важное телевизионное послание имама Хаменеи будет опубликовано через несколько минут", - сказано в публикации.

Imam Khamenei's important televised message will be released in minutes.