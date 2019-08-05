"Грузинская железная дорога": "Повышение зарплаты на 50% - это нереальная, популистская тема"

"Грузинская железная дорога" распространила специальное заявление в связи с планируемой работниками массовой забастовкой.

Как передаёт грузинское бюро Report, в заявлении говорится, что требование или обсуждение повышения заработной платы на 50% - это "нереальная, популистская тема".

По словам администрации компании, информация о том, что около 4 800 железнодорожников готовятся к забастовке, не соответствуют действительности

"Напоминаем, что с 1 марта 2020 года всем сотрудникам "Грузинской железной дороги", чья зарплата не превышает 1 500 лари, зарплата будет увеличена на 10%. Кроме того, абсолютно все железнодорожники дважды в год будут получать фиксированную сумму в качестве денежного подарка", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что сотрудники "Грузинской железной дороги" планируют прибегнуть к масштабным акциям и забастовке с требованием повышения зарплаты на 50%.