    Гуттериш: Мирные договоренности между Баку и Ереваном являются проблеском надежды

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 17:20
    Гуттериш: Мирные договоренности между Баку и Ереваном являются проблеском надежды

    Мирные договоренности между Азербайджаном и Арменией, достигнутые в Вашингтоне, являются позитивным событием для всего мира.

    Как сообщает Report, об этом сегодня заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи.

    Генсек призвал положить конец непрекращающимся вооруженным конфликтам по всему миру, в том числе экспансии поселенцев, насилию и нависшей угрозе аннексии в секторе Газа.

    "Повсюду - от Гаити до Йемена, Мьянмы, Сахеля и за их пределами - мы должны выбирать путь мира, основанного на международном праве. Прошедший год принес проблески надежды: например, прекращение огня между Камбоджей и Таиландом и соглашение между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Но слишком многие кризисы остаются бесконтрольными", - подчеркнул генсек.

    Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Вашингтоне 7-8 августа. В рамках визита лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Белом доме совместную декларацию. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении в присутствии лидеров трех стран парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.

