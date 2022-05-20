Гурбангулы Бердымухамедов выступил на экономическом саммите KazanSummit 2022

Председатель верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедов выступил на XIII Международном экономическом саммите KazanSummit 2022.
«Татарстан традиционно выступает инициатором и проводником многих проектов, предложений, направленных на развитие межгосударственного сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, гуманитарной сферах», – сказал председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.
«Такая миссия сегодня особенно востребована. Она призвана сберечь и укрепить тот фундамент, на котором испокон веков создавалась и обогащалась культура российско-исламского цивилизованного мира, формировалось мировоззрение и духовная близость России и мусульманских стран», – подчеркнул Г.Бердымухамедов.
Председатель Народного совета отметил, что отношения между Туркменистаном и Татарстаном за последнее время вышли на новый уровень. В Туркменистане прекрасно себя зарекомендовали такие крупные татарстанские компании, как «КАМАЗ», «Татнефть», «КЭР-холдинг», Казанский вертолетный завод.
«Ашхабад намерен и далее наращивать взаимовыгодные отношения с Татарстаном и частными компаниями данной республики», - заявил Бердымухамедов.
Отметим, что Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казань по приглашению президента Татарстана Рустама Минниханов в четверг для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 1 100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и пленарном заседании KazanSummit 2022.