О нас

Гурбангулы Бердымухамедов выступил на экономическом саммите KazanSummit 2022

Гурбангулы Бердымухамедов выступил на экономическом саммите KazanSummit 2022 Председатель верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедов выступил на XIII Международном экономическом саммите KazanSummit 2022.
В регионе
20 мая 2022 г. 23:38
Гурбангулы Бердымухамедов выступил на экономическом саммите KazanSummit 2022

Председатель верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедов выступил на XIII Международном экономическом саммите KazanSummit 2022.

Как передает Report, об этом сообщает сайт президента Татарстана.

«Татарстан традиционно выступает инициатором и проводником многих проектов, предложений, направленных на развитие межгосударственного сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, гуманитарной сферах», – сказал председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

«Такая миссия сегодня особенно востребована. Она призвана сберечь и укрепить тот фундамент, на котором испокон веков создавалась и обогащалась культура российско-исламского цивилизованного мира, формировалось мировоззрение и духовная близость России и мусульманских стран», – подчеркнул Г.Бердымухамедов.

Председатель Народного совета отметил, что отношения между Туркменистаном и Татарстаном за последнее время вышли на новый уровень. В Туркменистане прекрасно себя зарекомендовали такие крупные татарстанские компании, как «КАМАЗ», «Татнефть», «КЭР-холдинг», Казанский вертолетный завод.

«Ашхабад намерен и далее наращивать взаимовыгодные отношения с Татарстаном и частными компаниями данной республики», - заявил Бердымухамедов.

Отметим, что Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казань по приглашению президента Татарстана Рустама Минниханов в четверг для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 1 100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и пленарном заседании KazanSummit 2022.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно Азовстали и Мариуполя
ВидеоОрганизаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя
15 мая 2022 г. 02:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi