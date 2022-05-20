Гурбангулы Бердымухамедов выступил на экономическом саммите KazanSummit 2022

Председатель верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедов выступил на XIII Международном экономическом саммите KazanSummit 2022.

Председатель верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедов выступил на XIII Международном экономическом саммите KazanSummit 2022.

Как передает Report, об этом сообщает сайт президента Татарстана.

«Татарстан традиционно выступает инициатором и проводником многих проектов, предложений, направленных на развитие межгосударственного сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, гуманитарной сферах», – сказал председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

«Такая миссия сегодня особенно востребована. Она призвана сберечь и укрепить тот фундамент, на котором испокон веков создавалась и обогащалась культура российско-исламского цивилизованного мира, формировалось мировоззрение и духовная близость России и мусульманских стран», – подчеркнул Г.Бердымухамедов.

Председатель Народного совета отметил, что отношения между Туркменистаном и Татарстаном за последнее время вышли на новый уровень. В Туркменистане прекрасно себя зарекомендовали такие крупные татарстанские компании, как «КАМАЗ», «Татнефть», «КЭР-холдинг», Казанский вертолетный завод.

«Ашхабад намерен и далее наращивать взаимовыгодные отношения с Татарстаном и частными компаниями данной республики», - заявил Бердымухамедов.

Отметим, что Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казань по приглашению президента Татарстана Рустама Минниханов в четверг для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 1 100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и пленарном заседании KazanSummit 2022.