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Губернатор: Улицы в Квемо-Картли будут названы в честь азербайджанцев

Губернатор: Улицы в Квемо-Картли будут названы в честь азербайджанцев "В процессе присвоения названий улицам в регионе Квемо-Картли будет учтено мнение местных азербайджанцев".
В регионе
24 февраля 2022 г. 15:35
Губернатор: Улицы в Квемо-Картли будут названы в честь азербайджанцев

"В процессе присвоения названий улицам в регионе Квемо-Картли будет учтено мнение местных азербайджанцев".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал губернатор региона Георгий Дохтуришвили.

По его словам, процесс начался, и уже сформированы определенные представления: "Решения о присвоении названий улицам будут приниматься большинством членов сакребуло и при участии соответствующих государственных структур. Мы не делаем различий по национальному признаку. Конечно, улицы будут названы как в честь грузин, так и в честь азербайджанцев".

Дохтуришвили также ответил на вопрос о том, есть ли среди сотрудников администрации госпредставителя в Рустави азербайджанцы. Он сказал, что в управлении работают два азербайджанца. Губернатор отметил, что местные азербайджанцы представлены во всех муниципалитетах региона.

Отметим, инициатива присвоения названий улицам в Квемо-Картли принадлежит губернатору. Азербайджанская община Грузии выступает с инициативой назвать улицы в честь азербайджанцев, родившихся в Грузии и добившихся больших успехов в науке, культуре, политике и других областях.

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Версия на азербайджанском языке Qubernator: “Kvemo Kartlidə küçələrə azərbaycanlıların da adları veriləcək”

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