Губернатор: Улицы в Квемо-Картли будут названы в честь азербайджанцев

"В процессе присвоения названий улицам в регионе Квемо-Картли будет учтено мнение местных азербайджанцев".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал губернатор региона Георгий Дохтуришвили.
По его словам, процесс начался, и уже сформированы определенные представления: "Решения о присвоении названий улицам будут приниматься большинством членов сакребуло и при участии соответствующих государственных структур. Мы не делаем различий по национальному признаку. Конечно, улицы будут названы как в честь грузин, так и в честь азербайджанцев".
Дохтуришвили также ответил на вопрос о том, есть ли среди сотрудников администрации госпредставителя в Рустави азербайджанцы. Он сказал, что в управлении работают два азербайджанца. Губернатор отметил, что местные азербайджанцы представлены во всех муниципалитетах региона.
Отметим, инициатива присвоения названий улицам в Квемо-Картли принадлежит губернатору. Азербайджанская община Грузии выступает с инициативой назвать улицы в честь азербайджанцев, родившихся в Грузии и добившихся больших успехов в науке, культуре, политике и других областях.