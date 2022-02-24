Губернатор: Улицы в Квемо-Картли будут названы в честь азербайджанцев

"В процессе присвоения названий улицам в регионе Квемо-Картли будет учтено мнение местных азербайджанцев".

"В процессе присвоения названий улицам в регионе Квемо-Картли будет учтено мнение местных азербайджанцев".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал губернатор региона Георгий Дохтуришвили.

По его словам, процесс начался, и уже сформированы определенные представления: "Решения о присвоении названий улицам будут приниматься большинством членов сакребуло и при участии соответствующих государственных структур. Мы не делаем различий по национальному признаку. Конечно, улицы будут названы как в честь грузин, так и в честь азербайджанцев".

Дохтуришвили также ответил на вопрос о том, есть ли среди сотрудников администрации госпредставителя в Рустави азербайджанцы. Он сказал, что в управлении работают два азербайджанца. Губернатор отметил, что местные азербайджанцы представлены во всех муниципалитетах региона.

Отметим, инициатива присвоения названий улицам в Квемо-Картли принадлежит губернатору. Азербайджанская община Грузии выступает с инициативой назвать улицы в честь азербайджанцев, родившихся в Грузии и добившихся больших успехов в науке, культуре, политике и других областях.