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Губернатор Стамбула: Попытку переворота сорвали воля президента и народа Турции

Губернатор Стамбула: Попытку переворота сорвали воля президента и народа Турции 17:26
В регионе
17 июля 2025 г. 18:00
Губернатор Стамбула: Попытку переворота сорвали воля президента и народа Турции

Попытку переворота сорвала воля президента и народа Турции.

Как сообщает Report, об этом 15 июля заявил губернатор Стамбула Давут Гюль на мероприятии, организованном в губернаторстве в рамках медиа-программы.

Он отметил, что даже спустя девять лет полностью осмыслить попытку переворота непросто:

"Как террористическая организация FETÖ оказалась в центре внимания Турции? С 1960-х годов, используя уязвимости в государственных институтах и системе образования, они начали формировать экономическую базу. Позже, внедрив подготовленных ими людей в государственные структуры, создали скрытую сеть, лояльную FETÖ. Постепенно они расширили деятельность за пределы страны, открывая школы и формируя поддерживающие друг друга структуры за рубежом. Когда масштабы угрозы стали очевидны, государство начало принимать ответные меры. А 15 июля народ дал им решительный отпор и разрушил эту систему".

Губернатор подчеркнул, что в ночь переворота весь турецкий народ, вне зависимости от возраста и этнической принадлежности, встал на защиту своей Родины:

"Сотрудники государственных учреждений, верные идеалам демократии и национального единства, вышли на улицы по призыву главы государства. Уже к утру 16 июля террористы были нейтрализованы, а те, кто направил танки на собственный народ, — задержаны".

Д.Гюль добавил, что 15 июля турецкий народ, как и на протяжении всей своей истории, показал: он никогда не отдаст свою страну врагу:

"FETÖ - это угроза не только для Турции. Мы, пусть и ценой потерь, смогли избавиться от нее. Однако подобные угрозы могут возникнуть и в других странах. Им следует учитывать наш опыт".

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Версия на азербайджанском языке İstanbul valisi: Çevriliş planını pozan Türkiyə Prezidentinin və xalqının iradəsi idi

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