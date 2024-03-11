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Грузия запросила у ФРГ и Бельгии выдачу экс-министра

Грузия запросила у ФРГ и Бельгии выдачу экс-министра Генпрокуратура Грузии обратилась к ФРГ и Бельгии с запросом о выдаче экс-министра юстиции Зураба Адеишвили.
В регионе
11 марта 2024 г. 23:22
Грузия запросила у ФРГ и Бельгии выдачу экс-министра

Генпрокуратура Грузии обратилась к ФРГ и Бельгии с запросом о выдаче экс-министра юстиции Зураба Адеишвили.

Как передает Report, об этом сообщает Interpressnews со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

"Прокуратура Грузии в рамках своих полномочий осуществляет все предусмотренные законом меры для того, чтобы лица, совершившие преступления в Грузии, предстали перед грузинским правосудием, независимо от их местонахождения", - пояснили в ведомстве.

Экс-министр обвиняется в пытках заключенных, а также в незаконном обращении взыскания на винный завод.

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