Грузия выдворяет одного российского дипломата

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Грузия выдворяет из страны одного российского дипломата, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что данный дипломат является сотрудником действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов России.

На данный момент 26 стран приняли решение по высылке российских дипломатов. Отметим также, что Болгария и ЕС отозвали своих послов из России. Великобритания уже выслала 23 российских дипломата, США вышлют 60, Украина – 13, Канада – 4, Германия – 4, Франция – 4, Польша – 4, Чехия – 3, Литва – 3, Молдова – 3, Австралия, Албания, Дания, Нидерланды, Италия, Испания – по 2, Хорватия, Венгрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Швеция, Ирландия – по 1.