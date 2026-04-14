    Грузия повысит штрафы за нарушение правил в сфере азартных игр

    • 14 апреля, 2026
    • 16:28
    Грузия повысит штрафы за нарушение правил в сфере азартных игр

    В Грузии планируется существенное ужесточение юридической ответственности в области организации азартных и прибыльных игр.

    Как сообщает грузинское бюро "Report", соответствующие изменения предусмотрены в проекте поправок к Закону "Об организации лотерей, азартных и прибыльных игр".

    Согласно законопроекту, штрафные санкции за нарушение правил и лицензионных условий для владельцев лицензий на казино увеличиваются с 7 тыс. лари ($2,6 тыс.) до 20 тыс. лари ($7,4 тыс.). Для обладателей разрешений на деятельность залов игровых автоматов штраф повышается с 1 тыс. лари ($371,6) до 10 тыс. лари ($3,7 тыс.), а для игорных клубов - с 2 тыс. лари ($743) до 10 тыс. лари ($3,7 тыс.).

    Аналогичным образом для прочих обладателей разрешений на организацию азартных и прибыльных игр штрафы возрастают с 2 тыс. лари ($743) до 10 тыс. лари ($3,7 тыс.).

    Для деятельности казино и тотализаторов, организованных посредством электронных систем, штраф увеличивается с 7 тыс. лари ($2,6 тыс.) до 20 тыс. лари ($7,4 тыс.).

    Правительство указывает, что действующие штрафы не оказывают сдерживающего эффекта, и в ряде случаев нарушение лицензионных условий воспринимается как более выгодная альтернатива. В связи с этим цель новых поправок - усилить соблюдение установленных правил и предотвратить нарушения. Законопроект подготовлен Министерством финансов и вынесен на обсуждение в парламенте.

    Gürcüstanda qumar qaydalarının pozulması ilə bağlı cərimələr kəskin artırılır

