Грузия потребовала извинений у министра здравоохранения Армении

"Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян должен либо обосновать свои сомнения к официальным показателям по COVID-19, либо принести извинения".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, высокопоставленный государственный чиновник не должен делать ничем неаргументированных подобных заявлений: "В Грузии больные COVID-19 обнаруживаются и регистрируются в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Пока ни одна международная организация или эксперт не поставили под сомнение надежность показателей".

Т.Церцвадзе сказал, что заявление армянского министра о том, что противоэпидемическая система в его стране сильнее, чем в Грузии как минимум смехотворное: "Мы приглашаем Арсена Торосяна и других заинтересованных в страну для изучения опыта Грузии в управлении ситуацией в связи с коронавирусом".