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Грузия постепенно откроет сухопутные границы

Грузия постепенно откроет сухопутные границы Грузия уже открыла воздушное пространство для ряда стран, а также упростила режим въезда
В регионе
6 февраля 2021 г. 19:47
Грузия постепенно откроет сухопутные границы

"Грузия уже открыла воздушное пространство для ряда стран, а также упростила режим въезда".

Как передает местное бюро Report, об этом в интервью грузинскому Первому каналу заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава.

Министр отметила, что мероприятий, принятых на предварительной стадии, вполне достаточно для восстановления регулярных авиарейсов и оживления:

"На следующем этапе следует подумать о сухопутных границах. Но это (открытие сухопутных границ), нужно проводить последовательно. Не стоит забывать, что если иностранные гости в ближайшие месяцы будут выбирать Грузию для отдыха, основным фактором будет безопасность. Добиться этого можно, соблюдая правила безопасности и постепенно смягчая ограничения. В противном случае можно открыть что угодно, но туристы не будут приезжать. Поэтому мы должны быть осторожны".

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