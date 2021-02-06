Грузия постепенно откроет сухопутные границы

Грузия уже открыла воздушное пространство для ряда стран, а также упростила режим въезда

"Грузия уже открыла воздушное пространство для ряда стран, а также упростила режим въезда".

Как передает местное бюро Report, об этом в интервью грузинскому Первому каналу заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава.

Министр отметила, что мероприятий, принятых на предварительной стадии, вполне достаточно для восстановления регулярных авиарейсов и оживления:

"На следующем этапе следует подумать о сухопутных границах. Но это (открытие сухопутных границ), нужно проводить последовательно. Не стоит забывать, что если иностранные гости в ближайшие месяцы будут выбирать Грузию для отдыха, основным фактором будет безопасность. Добиться этого можно, соблюдая правила безопасности и постепенно смягчая ограничения. В противном случае можно открыть что угодно, но туристы не будут приезжать. Поэтому мы должны быть осторожны".