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Грузия переходит к режиму подготовки к пандемии в связи с коронавирусом

Грузия переходит к режиму подготовки к пандемии
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Риск распространения коронавируса в Грузии возрос.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, министерство здравоохранения страны переходит к режиму подготовки к пандемии. 

Министр по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе сказала о принятии всех необходимых мер для сокращения риска распространения вируса среди населения: "Мы также готовы к дополнительным мерам для ограничения въезда и выезда людей на границе. Мы не являемся сторонниками полного запрещения въезда в Грузию". 

Министр отметила о представлении в правительство дополнительных мер по регулированию вопроса, связанного с коронавирусом. 

Отметим, что на данный момент в Грузии не отмечено случаев заражения коронавирусом. 

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