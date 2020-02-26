Грузия переходит к режиму подготовки к пандемии в связи с коронавирусом

Риск распространения коронавируса в Грузии возрос.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, министерство здравоохранения страны переходит к режиму подготовки к пандемии.

Министр по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе сказала о принятии всех необходимых мер для сокращения риска распространения вируса среди населения: "Мы также готовы к дополнительным мерам для ограничения въезда и выезда людей на границе. Мы не являемся сторонниками полного запрещения въезда в Грузию".

Министр отметила о представлении в правительство дополнительных мер по регулированию вопроса, связанного с коронавирусом.

Отметим, что на данный момент в Грузии не отмечено случаев заражения коронавирусом.