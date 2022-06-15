Грузия отменила обязательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации при въезде в страну

Грузия отменила обязательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации при въезде в страну иностранцев, сообщает ТАСС. Постановление вступило в силу 15 июня

Грузия отменила обязательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации при въезде в страну иностранцев, сообщает Report со ссылкой на News.ru.

Постановление вступило в силу 15 июня.

"Любой человек, прибывающий из любой страны, освобождается от обязанности предъявлять на территории Грузии при пересечении границы документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста", - говорится в постановлении правительства.

Кроме того, больше не нужно в обязательном порядке проходить период самоизоляции в Грузии.