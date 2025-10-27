Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Грузия отказалась от участия в пленарной сессии ПА Евронест в Ереване

    В регионе
    • 27 октября, 2025
    • 12:09
    Грузия отказалась от участия в пленарной сессии ПА Евронест в Ереване

    Грузия отказалась принимать участие в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Евронест, которая пройдет в Ереване 28-30 октября.

    Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

    Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили обратился с открытым письмом к руководству Евронеста, объяснив это решение тем, что враждебная риторика некоторых депутатов Европарламента и их присоединение к акциям протеста в Тбилиси противоречат принципам взаимного уважения и выходят за рамки парламентской дипломатии.

    В письме он отметил, что некоторые члены делегации Европарламента в ассамблее Евронест делали заявления, которые "поощряли общественные беспорядки, радикализацию и насилие в стране.

    "Предоставляя площадку этим лицам, Евронест поощряет антидемократическое поведение, а также оправдывает насильственные или радикальные политические программы", - сказано в письме.

    Грузия Армения Евронест
    Gürcüstan Avronest PA-nın İrəvanda keçiriləcək sessiyasında iştirakdan imtina edib

    Последние новости

    12:28

    В 2025 году в Гяндже более 300 человек прошли обследование на рак молочной железы

    Здоровье
    12:27

    Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен сертификата по программе углеродной аккредитации

    Инфраструктура
    12:22

    Президент США прибыл в Японию

    Другие страны
    12:14

    Президент Сербии посетит Узбекистан с официальным визитом

    В регионе
    12:09

    Грузия отказалась от участия в пленарной сессии ПА Евронест в Ереване

    В регионе
    12:02

    Кошта: ЕС обеспокоен расширением экспортного контроля Китаем

    Другие страны
    11:59

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1600 га

    Внутренняя политика
    11:59

    Трамп поздравил Милея с победой на выборах - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:57
    Фото

    В Азербайджане перезахоронят останки еще 16 шехидов I Карабахской войны

    Карабах
    Лента новостей