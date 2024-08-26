Кобахидзе освобождает от должностей ряд послов и представителей Грузии в Европе

Правительство Грузии освобождает от занимаемых должностей послов в Швейцарии и Великобритании, а также представителей страны в отделениях ООН, НАТО и других международных организациях в Женеве.

Правительство Грузии освобождает от занимаемых должностей послов в Швейцарии и Великобритании, а также представителей страны в отделениях ООН, НАТО и других международных организациях в Женеве.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Отмечается, что распоряжение сегодня подписано премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Согласно распоряжению, Виктор Долидзе покидает пост представителя Грузии в НАТО, Реваз Ломинадзе - должность посла в Швейцарской Конфедерации; Александр Майсурадзе освобождается от должности постпреда в отделениях ООН и других международных организациях в Женеве; Софо Кацарава оставляет пост посла Грузии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постоянного представителя при Международной морской организации.

МИД Грузии заявил, что причиной освобождения дипломатов стало истечение срока их полномочий и планируемая ротация. Послы на данный момент не сделали никаких заявлений.

Напомним, что в мае этого года подал в отставку посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили на фоне осложнений отношений с западными партнерами.