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Кобахидзе освобождает от должностей ряд послов и представителей Грузии в Европе

Кобахидзе освобождает от должностей ряд послов и представителей Грузии в Европе Правительство Грузии освобождает от занимаемых должностей послов в Швейцарии и Великобритании, а также представителей страны в отделениях ООН, НАТО и других международных организациях в Женеве.
В регионе
26 августа 2024 г. 22:00
Кобахидзе освобождает от должностей ряд послов и представителей Грузии в Европе

Правительство Грузии освобождает от занимаемых должностей послов в Швейцарии и Великобритании, а также представителей страны в отделениях ООН, НАТО и других международных организациях в Женеве.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Отмечается, что распоряжение сегодня подписано премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Согласно распоряжению, Виктор Долидзе покидает пост представителя Грузии в НАТО, Реваз Ломинадзе - должность посла в Швейцарской Конфедерации; Александр Майсурадзе освобождается от должности постпреда в отделениях ООН и других международных организациях в Женеве; Софо Кацарава оставляет пост посла Грузии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постоянного представителя при Международной морской организации.

МИД Грузии заявил, что причиной освобождения дипломатов стало истечение срока их полномочий и планируемая ротация. Послы на данный момент не сделали никаких заявлений.

Напомним, что в мае этого года подал в отставку посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили на фоне осложнений отношений с западными партнерами.

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