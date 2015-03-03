Грузия не обсуждает свое участие в Параде Победы в Москве

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Грузия не намерена участвовать в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 70-летию победы над фашизмом, несмотря на официальное приглашение от России. Об этом заявила глава грузинского МИД Тамара Беручашвили.

"Нет, мы не рассматриваем свое участие в мероприятиях 9 мая", - приводит слова министра РИА Новости.

Тамара Беручашвили находится с официальным визитом в Женеве, где 2-5 марта примет участие в 28-й сессии Совета ООН по правам человека, отмечает Report.

Ранее, в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что около 20 зарубежных лидеров подтвердили свое участие в торжествах в Москве по случаю 70-летия Победы в этом году.