Премьер-министр: ​Грузия намерена продолжить процесс нормализации отношений с Россией

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Грузия намерена продолжить процесс нормализации отношений с Россией. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, выступая на грузино-австрийском бизнес-форуме.

"(Власти Грузии) в конструктивном духе продолжат сложный процесс нормализации отношений с Россией", - сказал он.

По его словам, в развитии грузино-российских торгово-экономических отношений есть прогресс.

"Несмотря на все сложности процесса разрешения остальных (политических) проблем в отношениях с РФ, мы продолжим интенсивную работу в этом направлении с учетом государственных интересов Грузии", - добавил Гарибашвили, отметив, что правительство страны подходит к решению всех накопившихся проблем в конструктивном духе.

В работе проходящего в Тбилиси бизнес-форума участвуют президент Австрии Хайнц Фишер, члены правительств и представители ведущих компаний двух стран.