Грузия и "Газпром" договорились о цене на газ

Цена российского газа для Грузии будет такой, как была при 100% выборке годового контрактного объема, теперь обязательства по отбору зафиксированы твердо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Газпрома".

"Цена газа для Грузии будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годовых контрактных количеств. Теперь эти обязательства по отбору зафиксированы твердо", - сообщили в компании.

Министр экономики Грузии Натия Турнава во вторник сообщила журналистам, что руководство страны договорилось с "Газпромом" о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.