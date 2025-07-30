Грузия депортировала 36 иностранцев, среди них есть и азербайджанцы

Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии за последние дни депортировал из страны 36 иностранных граждан.

Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии за последние дни депортировал из страны 36 иностранных граждан.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Среди депортированных есть граждане Азербайджана, Бангладеш, Беларуси, Египта, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Непала, Нигерии, Пакистана, России, Филиппин и Китая.

Каждому из них запрещен въезд в Грузию.

Всего за июль МВД выдворило 115 иностранцев, находящихся в стране без законного основания, а за семь месяцев с начала года - 640, что на 233% больше прошлогодних показателей.

Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций - выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без правовых оснований, и их выдворение из страны.