Лига наций УЕФА: Норвегия примет Уэльс, Португалия - Данию

Сегодня состоятся очередные матчи 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, в лигах А и В пройдут 8 матчей.

В группе 4 Лиги А Норвегия примет сборную Уэльса, а сборная Португалии станет гостем Дании.

Лига наций УЕФА

Лига А

Группа 4

21:00. Норвегия - Уэльс

23:45. Португалия - Дания

Очки: Португалия - 12, Дания - 6, Уэльс - 3, Норвегия - 3.

Лига B

Группа 2

21:00. Грузия - Венгрия

23:45. Северная Ирландия - Украина

Очки: Северная Ирландия - 8, Венгрия - 7, Украина - 4, Грузия - 2.

Группа 3

18:00. Косово - Израиль

23:45. Австрия - Ирландия

Очки: Австрия - 8, Косово - 5, Ирландия - 5, Израиль - 2.

Группа 4

23:45. Румыния - Польша

23:45. Швеция - Босния и Герцеговина

Очки: Швеция - 10, Босния и Герцеговина - 8, Польша - 4, Румыния - 0.