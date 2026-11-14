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    Лига наций УЕФА: Норвегия примет Уэльс, Португалия - Данию

    Футбол
    • 14 ноября, 2026
    • 09:33
    Лига наций УЕФА: Норвегия примет Уэльс, Португалия - Данию

    Сегодня состоятся очередные матчи 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

    Как сообщает Report, в лигах А и В пройдут 8 матчей.

    В группе 4 Лиги А Норвегия примет сборную Уэльса, а сборная Португалии станет гостем Дании.

    Лига наций УЕФА

    Лига А

    Группа 4

    21:00. Норвегия - Уэльс

    23:45. Португалия - Дания

    Очки: Португалия - 12, Дания - 6, Уэльс - 3, Норвегия - 3.

    Лига B

    Группа 2

    21:00. Грузия - Венгрия

    23:45. Северная Ирландия - Украина

    Очки: Северная Ирландия - 8, Венгрия - 7, Украина - 4, Грузия - 2.

    Группа 3

    18:00. Косово - Израиль

    23:45. Австрия - Ирландия

    Очки: Австрия - 8, Косово - 5, Ирландия - 5, Израиль - 2.

    Группа 4

    23:45. Румыния - Польша

    23:45. Швеция - Босния и Герцеговина

    Очки: Швеция - 10, Босния и Герцеговина - 8, Польша - 4, Румыния - 0.

    Лига наций УЕФА Групповой этап Норвегия Португалия Дания
    UEFA Millətlər Liqası: Norveç Uelsi, Portuqaliya Danimarkanı qəbul edəcək
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