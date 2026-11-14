Лига наций УЕФА: Норвегия примет Уэльс, Португалия - Данию
- 14 ноября, 2026
- 09:33
Будьте в курсе главных новостей!
Сегодня состоятся очередные матчи 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, в лигах А и В пройдут 8 матчей.
В группе 4 Лиги А Норвегия примет сборную Уэльса, а сборная Португалии станет гостем Дании.
Лига наций УЕФА
Лига А
Группа 4
21:00. Норвегия - Уэльс
23:45. Португалия - Дания
Очки: Португалия - 12, Дания - 6, Уэльс - 3, Норвегия - 3.
Лига B
Группа 2
21:00. Грузия - Венгрия
23:45. Северная Ирландия - Украина
Очки: Северная Ирландия - 8, Венгрия - 7, Украина - 4, Грузия - 2.
Группа 3
18:00. Косово - Израиль
23:45. Австрия - Ирландия
Очки: Австрия - 8, Косово - 5, Ирландия - 5, Израиль - 2.
Группа 4
23:45. Румыния - Польша
23:45. Швеция - Босния и Герцеговина
Очки: Швеция - 10, Босния и Герцеговина - 8, Польша - 4, Румыния - 0.