UEFA Millətlər Liqası: Norveç Uelsi, Portuqaliya Danimarkanı qəbul edəcək
- 14 noyabr, 2026
- 09:13
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, A və B Liqalarında 8 qarşılaşma baş tutacaq.
A Liqasının 4-cü qrupunda Norveç millisi Uels seçməsini qəbul edəcək.
Portuqaliya yığması isə Danimarkanın qonağı olacaq.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
14 noyabr
V tur
A Liqası
4-cü qrup
21:00. Norveç - Uels
23:45. Portuqaliya - Danimarka
Xal durumu: Portuqaliya - 12, Danimarka - 6, Uels - 3, Norveç - 3.
B Liqası
2-ci qrup
21:00. Gürcüstan - Macarıstan
23:45. Şimali İrlandiya - Ukrayna
Xal durumu: Şimali İrlandiya - 8, Macarıstan - 7, Ukrayna - 4, Gürcüstan - 2.
3-cü qrup
18:00. Kosovo - İsrail
23:45. Avstriya - İrlandiya
Xal durumu: Avstriya - 8, Kosovo - 5, İrlandiya - 5, İsrail - 2.
4-cü qrup
23:45. Rumıniya - Polşa
23:45. İsveç - Bosniya və Herseqovina
Xal durumu: İsveç - 10, Bosniya və Herseqovina - 8, Polşa - 4, Rumıniya - 0.