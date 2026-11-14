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    UEFA Millətlər Liqası: Norveç Uelsi, Portuqaliya Danimarkanı qəbul edəcək

    Futbol
    • 14 noyabr, 2026
    • 09:13
    UEFA Millətlər Liqası: Norveç Uelsi, Portuqaliya Danimarkanı qəbul edəcək

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A və B Liqalarında 8 qarşılaşma baş tutacaq.

    A Liqasının 4-cü qrupunda Norveç millisi Uels seçməsini qəbul edəcək.

    Portuqaliya yığması isə Danimarkanın qonağı olacaq.

    UEFA Millətlər Liqası

    Qrup mərhələsi

    14 noyabr

    V tur

    A Liqası

    4-cü qrup

    21:00. Norveç - Uels

    23:45. Portuqaliya - Danimarka

    Xal durumu: Portuqaliya - 12, Danimarka - 6, Uels - 3, Norveç - 3.

    B Liqası

    2-ci qrup

    21:00. Gürcüstan - Macarıstan

    23:45. Şimali İrlandiya - Ukrayna

    Xal durumu: Şimali İrlandiya - 8, Macarıstan - 7, Ukrayna - 4, Gürcüstan - 2.

    3-cü qrup

    18:00. Kosovo - İsrail

    23:45. Avstriya - İrlandiya

    Xal durumu: Avstriya - 8, Kosovo - 5, İrlandiya - 5, İsrail - 2.

    4-cü qrup

    23:45. Rumıniya - Polşa

    23:45. İsveç - Bosniya və Herseqovina

    Xal durumu: İsveç - 10, Bosniya və Herseqovina - 8, Polşa - 4, Rumıniya - 0.

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