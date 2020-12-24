О нас
Report Georgia
Аудио новости

Грузия активизирует переговоры с Азербайджаном относительно границы

Грузия активизирует переговоры с Азербайджаном относительно границы “Для правительства Грузии в будущие четыре года делимитация госграницы останется одним из основных приоритетов".
В регионе
24 декабря 2020 г. 17:39
Грузия активизирует переговоры с Азербайджаном относительно границы
Георгий Гахария

“Для правительства Грузии в будущие четыре года делимитация госграницы останется одним из основных приоритетов".

Как передает грузинское бюро Report, об этом кандидат в премьеры Грузии Георгий Гахария сказал, отвечая на вопрос в парламенте об определении границ с Азербайджаном и Арменией.

По его словам, в этом вопросе в первую очередь будут исходить из защиты национальных интересов и сохранения правильного баланса в добрососедских отношениях.

Г.Гахария сказал, что в 2021-2022-е годы переговоры по границе будут активизированы: “Делимитация и демаркация границ один из потенциально рискованных вопросов. Поэтому каждый нормальный и миролюбивый игрок в регионе должен быть заинтересован в решении этого вопроса".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Georgia to intensify border talks with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycanla sərhəd danışıqlarını aktivləşdirəcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

Глава МИД Турции посетит с рабочим визитом Россию
Глава МИД Турции посетит с рабочим визитом Россию
24 декабря 2020 г. 16:36
Грузия прокомментировала инициативу Эрдогана о создании новой платформы
Грузия прокомментировала инициативу Эрдогана о создании новой платформы
24 декабря 2020 г. 16:13
В Грузии принято решение о создании нового министерства
В Грузии принято решение о создании нового министерства
24 декабря 2020 г. 15:50
СМИ: Из здания МИД России украли 1 млн долларов США
СМИ: Из здания МИД России украли 1 млн долларов США
24 декабря 2020 г. 15:20
В Грузии выстрелили в двух азербайджанцев
ФотоВ Грузии выстрелили в двух азербайджанцев
24 декабря 2020 г. 13:55
Полиция Еревана начала задерживать протестующих
Полиция Еревана начала задерживать протестующих
24 декабря 2020 г. 12:24
В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
24 декабря 2020 г. 12:19
В Грузии коронавирусом заразились еще 1 972 человека, 43 пациента умерли
В Грузии коронавирусом заразились еще 1 972 человека, 43 пациента умерли
24 декабря 2020 г. 11:33
Первая партия китайской вакцины от СOVID-19 прибыла в Турцию
Первая партия китайской вакцины от СOVID-19 прибыла в Турцию
24 декабря 2020 г. 11:07
Фатьма Серен Язган: Попытки противодействия турецко-грузино-азербайджанскому сотрудничеству безуспешны
Фатьма Серен Язган: Попытки противодействия турецко-грузино-азербайджанскому сотрудничеству безуспешны
24 декабря 2020 г. 02:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi