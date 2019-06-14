Грузинский патриархат потребовал пресечь гей-парад в Тбилиси

"От правительства Грузии потребовали пресечь проведение парада сексуальных меньшинств, запланированного в Тбилиси на 18-23 июня".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении Грузинского патриархата, распространенном сегодня.

В документе отмечается, что парад сексуальных меньшинств категорически недопустим: "К сожалению, некоторые ЛГБТ-группы и их покровители представляют перед иностранными странами это так, якобы в Грузии они подвергаются притеснениям и преследованиям. Они стараются представить свою деятельность так, будто ведут борьбу с дискриминацией и при этом пропагандируют свой образ жизни".

В заявлении Патриархата утверждается, что парад сексменьшинств вызовет беспокойство и дискомфорт у общественности страны: "Мы призывает правительство пресечь проведение этого мероприятия. Мы также призываем все аккредитованные в Грузии посольства, международные организации, омбудсмена и другие структуры чутко отнестись к этому вопросу и не поощрять подобные мероприятия. Этим они проявят уважение к грузинскому народу".

Отметим, что МВД Грузии не рекомендовало проведение парада, однако представители сексменьшинств намерены организовать ЛГБТ-парад.