​Грузинский депутат: Мне полагается награда за рекламу Европейского банка

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Депутат парламента Грузии Сосо Джачвлиани, который перепутал EBRD (Европейский банк реконструкции и развития) с борделем, сказал, что ему полагается награда за рекламу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Джачвлиани принял как оскорбление слова коллеги от бывшей правящей партии Эки Херхеулидзе, которая сказала, что он находится на EBRD. Херхеулидзе подразумевала организованную банком конференцию, а Джачвлиани, услышав слово "ибиарди", решил, что его обвиняют в хождении по проституткам.

"Я сделал такую рекламу EBRD, что Европейский банк реконструкции и развития, по идее, должен наградить меня. Госпожа Эка прекрасно знает, что, когда проводился EBRD, я не был приглашен. Я не финансист и не банкир. Этими словами она насмеялась надо мной и получила ответ", - сказал Джачвлиани журналистам в четверг.

Представители EBRD не комментировали выступление Джачвлиани.