Грузинская прокуратура вновь потребует от Интерпола объявить в розыск Саакашвили

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Главная прокуратура Грузии еще раз обратится в Интерпол с требованием объявить экс-президента страны Михаила Саакашвили в международный розыск, а также возобновить международный розыск бывшего министра обороны Давида Кезерашвили, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"Согласно информации, полученной от национального центрального бюро Интерпола МВД Грузии, генеральный секретариат Интерпола не принял положительное решение относительно объявления в международный розыск Михаила Саакашвили. Также был отменен международный розыск по красному циркуляру в отношении Давида Кезерашвили", - говорится в заявлении ведомства, распространенном вечером в пятницу.

Саакашвили на родине находится во внутригосударственном розыске по ряду уголовных дел, касающихся, в частности, злоупотребления полномочиями. Между тем, несмотря на неоднократные обращения грузинской прокуратуры в Интерпол, он не был объявлен в международный розыск.

Тбилисский городской суд второго августа 2014 года заочно избрал для Саакашвили предварительное заключение в качестве меры пресечения на время следствия. А девятого июля 2015 года в суде началось рассмотрение еще одного уголовного дела против экс-президента Грузии по обвинениям в превышении служебных полномочий и организации избиения бизнесмена, а ныне депутата парламента Валерия Гелашвили.