"Грузинская мечта" подает в международный суд на телеканал BBC

    В регионе
    • 01 декабря, 2025
    • 15:08
    Правящая партия "Грузинская мечта" обратится в международный суд с иском против британской вещательной корпорации BBC.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в своем заявлении партия объяснила свое решение намерением привлечь к ответственности СМИ, распространяющие ложную информацию.

    "Сегодня утром BBC опубликовала статью, в которой, помимо ряда абсурдных, ложных сведений, содержится обвинение в адрес властей Грузии в том, что во время незаконных акций протеста МВД применило "химическое вещество" против агрессивных протестующих", - подчеркивается в заявлении.

    Отмечается, что обвинения в статье основаны преимущественно на рассказах конкретных заинтересованных лиц и участников незаконных митингов, а ответы правительства не были опубликованы.

    Служба коммуникации "Грузинской мечты" заявила, что BBC заранее получила ответы на все вопросы, но не отразила их в своей статье. Партия обвиняет BBC в дискредитации государственности под видом так называемого "журналистского расследования" и заявляет, что в связи с дезинформацией применит все возможные законные средства.

    "На все вопросы BBC мы дали исчерпывающие ответы. Мы поставили только два условия – полностью осветить нашу позицию, предложили предоставить доказательства каждого отправленного нами слова, параллельно же потребовали, чтобы с соблюдением высоких журналистских стандартов все рассуждения, которые будут представлены в статье, были основаны только на доказательствах. Взамен мы получили поток лжи, тяжелые обвинения в адрес власти, которые построены на рассказах заинтересованных лиц и, очевидно, не имеют никакого отношения к реальности".

    В статье ВВС говорится, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии использовали "камит" - боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны.

    Грузия "Грузинская мечта" ВВС суд ложная информация обвинения
    "Gürcü Arzusu" BBC-ni beynəlxalq məhkəməyə verir
