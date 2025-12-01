"Грузинская мечта" подает в международный суд на телеканал BBC

Правящая партия "Грузинская мечта" обратится в международный суд с иском против британской вещательной корпорации BBC.

Как сообщает грузинское бюро Report, в своем заявлении партия объяснила свое решение намерением привлечь к ответственности СМИ, распространяющие ложную информацию.

"Сегодня утром BBC опубликовала статью, в которой, помимо ряда абсурдных, ложных сведений, содержится обвинение в адрес властей Грузии в том, что во время незаконных акций протеста МВД применило "химическое вещество" против агрессивных протестующих", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что обвинения в статье основаны преимущественно на рассказах конкретных заинтересованных лиц и участников незаконных митингов, а ответы правительства не были опубликованы.

Служба коммуникации "Грузинской мечты" заявила, что BBC заранее получила ответы на все вопросы, но не отразила их в своей статье. Партия обвиняет BBC в дискредитации государственности под видом так называемого "журналистского расследования" и заявляет, что в связи с дезинформацией применит все возможные законные средства.

"На все вопросы BBC мы дали исчерпывающие ответы. Мы поставили только два условия – полностью осветить нашу позицию, предложили предоставить доказательства каждого отправленного нами слова, параллельно же потребовали, чтобы с соблюдением высоких журналистских стандартов все рассуждения, которые будут представлены в статье, были основаны только на доказательствах. Взамен мы получили поток лжи, тяжелые обвинения в адрес власти, которые построены на рассказах заинтересованных лиц и, очевидно, не имеют никакого отношения к реальности".

В статье ВВС говорится, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии использовали "камит" - боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны.