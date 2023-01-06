Группировки войск Беларуси и России провели совместные учения

Белорусская и российская группировки войск провели совместные военные учения. В маневрах были задействованы мотострелковые и танковые подразделения, подразделения ПВО и другие спецвойска.

Белорусская и российская группировки войск провели совместные военные учения. В маневрах были задействованы мотострелковые и танковые подразделения, подразделения ПВО и другие спецвойска.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом стало известно во время посещения президентом Беларуси Александром Лукашенко полигона Обуз-Лесновский в Брестской области.

В данный момент на полигоне находятся и российские военные – это часть совместной белорусско-российской группировки войск, развернутой для укрепления обороны Союзного государства на территории республики.