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    СМИ: Группа турецких хакеров взломала сайты армянских структур

    На главное странице хакеры оставили запись о том, что Азербайджан и Турция являются братьями и всегда будут вместе

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Группа турецких хакеров Skorsky взломала сайты армянских структур.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в частности, были взломаны сайт офиса ООН в Армении и министерства образования.

    На главной странице хакеры оставили запись о том, что Азербайджан и Турция являются братьями и всегда будут вместе.

    Также хакеры разместили фотографии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и султана Османской империи Фатиха Султана Мехмета.

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