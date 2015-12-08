СМИ: Группа турецких хакеров взломала сайты армянских структур

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Группа турецких хакеров Skorsky взломала сайты армянских структур.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в частности, были взломаны сайт офиса ООН в Армении и министерства образования.

На главной странице хакеры оставили запись о том, что Азербайджан и Турция являются братьями и всегда будут вместе.

Также хакеры разместили фотографии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и султана Османской империи Фатиха Султана Мехмета.