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    Группа азербайджанских бизнесменов примет участие в "Дне Каспия" в Астрахани

    Дни экономики и культуры Азербайджана также планируется провести в Астраханской области в конце октября

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Группа азербайджанских бизнесменов прибудет в Астрахань для участия в празднике "День Каспия" 12 -13 августа, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ. 

    "Представители органов государственной власти, а также общественных и научных организаций объединят свои усилия для решения множества вопросов, связанных с сохранением уникальной природы Каспия. Площадка для диалога, на которой 12-13 августа встретятся делегации всех стран "каспийской пятерки", одновременно станет деловым форумом, выставкой инноваций, площадкой для обсуждения экологических проблем и местом проведения многочисленных культурных мероприятий", -заявил эксперт Центра российско-азербайджанской дружбы Денис Якименко. 

    Отметим, что Дни экономики и культуры Азербайджана также планируется провести в Астраханской области в конце октября. 

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